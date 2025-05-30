Паула Бадоса повторила достижение тренера Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в 1/16 финала «Ролан Гаррос» в пятый раз в своей карьере, сыграв при этом на пяти турнирах. Таким образом, она стала лишь второй испанкой в Открытой эре, которой это удалось, после Кончиты Мартинес, ныне являющейся тренером россиянки Мирры Андреевой.

В матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025 Бадоса смогла одержать победу над 80-й ракеткой мира из Румынии Еленой-Габриэлой Русе со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Следующей соперницей Бадосы на «Ролан Гаррос» в этом сезоне станет бывшая представительница России, ныне выступающая за Австралию Дарья Касаткина.