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Паула Бадоса повторила достижение тренера Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Паула Бадоса повторила достижение тренера Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в 1/16 финала «Ролан Гаррос» в пятый раз в своей карьере, сыграв при этом на пяти турнирах. Таким образом, она стала лишь второй испанкой в Открытой эре, которой это удалось, после Кончиты Мартинес, ныне являющейся тренером россиянки Мирры Андреевой.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
Елена-Габриэла Русе
80
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Паула Бадоса
10
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

В матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025 Бадоса смогла одержать победу над 80-й ракеткой мира из Румынии Еленой-Габриэлой Русе со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Следующей соперницей Бадосы на «Ролан Гаррос» в этом сезоне станет бывшая представительница России, ныне выступающая за Австралию Дарья Касаткина.

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