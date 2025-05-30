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Янник Синнер — самый молодой после Надаля теннисист с 16+ подряд победами на ТБШ

Янник Синнер — самый молодой после Надаля теннисист с 16+ подряд победами на ТБШ
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком, выигравшим 16 и более матчей подряд в мужском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» после уже завершившего карьеру испанца Рафаэля Надаля. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

Синнер выиграл свой 16-й матч подряд на турнирах «Большого шлема» в возрасте 23 лет и 282 дней. Надалю же на момент, когда он одержал победу в таком же количестве игр в 2008 году, было 22 года и 83 дня.

16-ю победу Синнер одержал во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025, со счётом 6:3, 6:0, 6:4 обыграв 166-ю ракетку мира 38-летнего француза Ришара Гаске. В следующем матче итальянцу предстоит сыграть с чехом Иржи Легечкой.

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