Гашек: украинцы должны подать в суд на WTA из-за участия российских спортсменок

Чешский бывший вратарь Доминик Гашек заявил, что украинские теннисистки должны подать в суд на Женскую теннисную ассоциацию (WTA) из-за участия в соревнованиях российских спортсменок.

«Самое печальное то, что теннисная федерация WTA продолжает допускать к матчам российских теннисисток, которые никогда официально не осуждали российскую спецоперацию . Это сделало все теннисные соревнования WTA огромной рекламой спецоперации, и из-за этих теннисных турниров было покалечено огромное количество людей.

Для всех украинских спортсменов должно быть огромной травмой соревноваться с российскими гражданами. Украинские спортсмены должны подать в суд на эти соревнования, и я верю, что им возместят сотни миллионов евродолларов за огромный психологический ущерб», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.