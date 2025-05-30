«Я знаю, что ей нравится грунт». Пегула — о предстоящем матче с Вондроушовой на «РГ»
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поделилась ожиданиями от матча с чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой из Чехии в третьем круге «Ролан Гаррос» – 2025.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
96
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Не начался
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3
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Я знаю, что ей нравится грунт. Всегда тяжело играть левой. У неё своего рода вращающийся форхенд. Очень креативна на корте и много укороченных ударов. У неё довольно хорошая подача. Приятно видеть, как она играет спиной. Она боролась со множеством травм…» — сказала Пегула на пресс-конференции.
Во втором круге открытого чемпионата Франции — 2025 Пегула победила соотечественницу Энн Ли (55-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6. Вондроушова обыграла польскую теннисистку Магдалену Френх в трёх сетах — 6:0, 4:6, 6:3.
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