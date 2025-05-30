Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Люди были пьяны и кричали». Анастасия Павлюченкова — о болельщиках на «Ролан Гаррос»

«Люди были пьяны и кричали». Анастасия Павлюченкова — о болельщиках на «Ролан Гаррос»
Комментарии

51-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о поведении французских болельщиков на проходящем в эти дни в Париже «Ролан Гаррос» — 2025, отметив их невежественность, вызванную в том числе употреблением алкоголя.

«Люди были пьяны и кричали, они ели и пили. Я сказала себе, что играю не на турнире «Большого шлема», — приводит слова Павлюченковой RMC Sport.

Павлюченкова в одиночном разряде на «Ролан Гаррос» не смогла пройти дальше первого круга, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA, со счётом 4:6, 3:6. Во втором круге парного разряда она вместе с другой россиянкой Еленой Приданкиной сыграет с дуэтом Айша Мухаммад и Деми Схурс.

Материалы по теме
Мирра Андреева и Диана Шнайдер с «баранкой» прошли во 2-й круг «РГ» в паре! LIVE!
Live
Мирра Андреева и Диана Шнайдер с «баранкой» прошли во 2-й круг «РГ» в паре! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android