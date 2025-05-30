«Люди были пьяны и кричали». Анастасия Павлюченкова — о болельщиках на «Ролан Гаррос»

51-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о поведении французских болельщиков на проходящем в эти дни в Париже «Ролан Гаррос» — 2025, отметив их невежественность, вызванную в том числе употреблением алкоголя.

«Люди были пьяны и кричали, они ели и пили. Я сказала себе, что играю не на турнире «Большого шлема», — приводит слова Павлюченковой RMC Sport.

Павлюченкова в одиночном разряде на «Ролан Гаррос» не смогла пройти дальше первого круга, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA, со счётом 4:6, 3:6. Во втором круге парного разряда она вместе с другой россиянкой Еленой Приданкиной сыграет с дуэтом Айша Мухаммад и Деми Схурс.