«Очень жаль». Президент Федерации тенниса Франции — о поведении фанатов на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон высказался о поведении местных болельщиков в Париже на матчах «Ролан Гаррос» — 2025, оправдав его самой сутью французских обычаев поддержки спортсменов.

«Таковы французы, мне очень жаль. Они поддерживают своих игроков и, возможно, создают слишком много шума. Мы считаем такую атмосферу хорошей для тенниса. Если же дело зайдёт слишком далеко, то нам придётся как-то отреагировать», — приводит слова Мореттона RMC Sport.

Отметим, что на текущем турнире сразу несколько теннисистов высказывались о поведении французских болельщиков в негативном ключе. Так, например, серб Миомир Кецманович рассказал, что в него кидали различные вещи и плевали с трибун, а россиянка Анастасия Павлюченкова, что ей пришлось слышать пьяные выкрики.