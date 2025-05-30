Чжэн Циньвэнь вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025, где может сыграть с Самсоновой

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге она обыграла 120-ю ракетку мира Викторию Мбоко из Канады со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Циньвэнь выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных (100%). Её соперница ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

Соперницей Чжэн Циньвэнь в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 станет победительница матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и представительницей Украины Даяной Ястремской.