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Чжэн Циньвэнь — Виктория Мбоко, результат матча 30 мая 2025 года, счет 2:0, третий круг «Ролан Гаррос»

Чжэн Циньвэнь вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025, где может сыграть с Самсоновой
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге она обыграла 120-ю ракетку мира Викторию Мбоко из Канады со счётом 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Виктория Ванесса Мбоко
120
Канада
Виктория Ванесса Мбоко
В. Мбоко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Циньвэнь выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных (100%). Её соперница ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

Соперницей Чжэн Циньвэнь в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 станет победительница матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и представительницей Украины Даяной Ястремской.

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