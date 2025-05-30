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«Он особенный игрок». Дрейпер — о предстоящем матче с Фонсекой на «Ролан Гаррос» — 2025

«Он особенный игрок». Дрейпер — о предстоящем матче с Фонсекой на «Ролан Гаррос» — 2025
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер поделился ожиданиями от матча с 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой в третьем круге «Ролан Гаррос» – 2025.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Жоао Фонсека
65
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«С нетерпением жду встречи с Фонсекой. Он особенный игрок. Думаю, он будет часто играть в конце турниров в течение следующих нескольких лет. Некоторые вещи, которые он делает на корте, это что-то, его огромная бразильская фан-база отлично подходит для спорта», — приводит слова Дрейпера португальский журналист Жозе Моргаду в своём аккаунте в соцсетях.

Матч между Дрейпером и Фонсекой состоится в субботу, 31 мая. Теннисисты провели между собой одну встречу, в которой победу отпраздновал британский спортсмен.

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