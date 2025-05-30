«Он особенный игрок». Дрейпер — о предстоящем матче с Фонсекой на «Ролан Гаррос» — 2025

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер поделился ожиданиями от матча с 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой в третьем круге «Ролан Гаррос» – 2025.

«С нетерпением жду встречи с Фонсекой. Он особенный игрок. Думаю, он будет часто играть в конце турниров в течение следующих нескольких лет. Некоторые вещи, которые он делает на корте, это что-то, его огромная бразильская фан-база отлично подходит для спорта», — приводит слова Дрейпера португальский журналист Жозе Моргаду в своём аккаунте в соцсетях.

Матч между Дрейпером и Фонсекой состоится в субботу, 31 мая. Теннисисты провели между собой одну встречу, в которой победу отпраздновал британский спортсмен.