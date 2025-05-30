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Фото: Ян Облак поддержал Ольгу Данилович перед матчем с Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос»

Фото: Ян Облак поддержал Ольгу Данилович перед матчем с Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос»
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Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак поддержал свою возлюбленную сербскую теннисистку Ольгу Данилович перед её выходом на корт на матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 с первой ракеткой мира белорусской Ариной Соболенко. Фотографию объятий пары опубликовала пресс-служба турнира в социальной сети X.

Фото: «Ролан Гаррос»

Фото: «Ролан Гаррос»

Данилович занимает 34-ю строчку в рейтинге WTA. На «Ролан Гаррос» до встречи с Соболенко она провела и одержала победу в двух матчах. В первом круге сербка одолела канадку Лейлу Фернандес (6:3, 6:1), во втором — американу Даниэль Коллинз (6:4, 3:6, 6:4). Игра с Соболенко проходит в эти минуты, следить за её ходом можно в матч-центре «Чемпионата».

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Ольга Данилович
34
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
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