Ястремская — Самсонова: россиянка выиграла первый сет в матче третьего круга «РГ»-2025

В эти минуты на «Ролан Гаррос» — 2025 проходит матч женского одиночного разряда между 48-й ракеткой мира украинской теннисисткой Даяной Ястремской и россиянкой Людмилой Самсоновой, занимающей 18-ю строчку мирового рейтинга WTA. Первый сет завершился победой россиянки со счётом 6:2.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даяна Ястремская — Людмила Самсонова.
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Ястремская и Самсонова никогда ранее не встречались на турнирах уровня WTA. Напомним, украинская теннисистка в матче второго круга Открытого чемпионата Франции обыграла другую представительницу России 11-ю ракетку мира Диану Шнайдер (7:5, 7:5).
«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
- 30 мая 2025
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