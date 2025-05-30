Директор «Ролан Гаррос» оценила уровень безопасности в Париже перед финалом Лиги чемпионов

Директор Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года Амели Моресмо высказалась о возможных проблемах с безопасностью, которые могут возникнуть в связи с географической близостью кортов «Ролан Гаррос» и домашнего стадиона «ПСЖ», на котором завтра, 31 мая, будет организована трансляция финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором местный клуб сыграет с миланским «Интером».

Ожидается, что для просмотра трансляции в Париже соберутся около 40 тысяч болельщиков. Сам стадион «ПСЖ» находится в 750 метрах от главных теннисных кортов «Ролан Гаррос». Финал Лиги чемпионов начнётся в 22:00 по московскому времени, игры вечерней сессии теннисного турнира стартуют лишь на час раньше.

«Всем, что происходит вокруг стадиона, управляют полицейские. Они обеспечили безопасность по периметру и делают то, что необходимо. Мы со своей стороны держим под контролем то, что происходит внутри стадиона и непосредственно вокруг него, в то время как полиция отвечает за всё, что находится за пределами этого периметра.

Я не уверена, что мы можем помешать кому-то следить за счётом на телефоне (улыбается). Мы, конечно, будем бдительны и примем меры безопасности. Но здесь всё, как на Олимпийских играх — люди следят и за другими событиями тоже. Если будет пара инцидентов, мы с этим справимся. И, вероятно, в матче не будет 10 или 20 голов», — приводит слова Моресмо Reuters.