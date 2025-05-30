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«У нас тоже есть звёзды». Гауфф поддержала Жабер, раскритиковавшую «РГ» за расписание

«У нас тоже есть звёзды». Гауфф поддержала Жабер, раскритиковавшую «РГ» за расписание
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Американская теннисистка вторая ракетка мира Кори Гауфф поддержала Онс Жабер из Туниса, раскритиковавшую организаторов «Ролан Гаррос» — 2025 за отсутствие матчей женской сетки в вечерней сессии соревнований.

«Я думаю, что женские матчи достойны ночного эфира. Честно говоря, если бы было два слота, не думаю, что женщина должна играть после мужчин в 20:15. Это несправедливо. Потому что они могут закончить в 23:00. И это если матч действительно пойдёт быстро. Я думаю, что есть возможность поставить матч раньше, например, на 19:00, как большинство турниров делают два ночных слота. Не думаю, что люди должны выходить на корт в 23:00 или 00:00. Я согласна с Онс. Мы показываем высококачественный теннис, и у нас есть несколько великих звёзд в женской сетке, которых болельщики хотели бы видеть. Из моего опыта игры на US Open, вечерний матч в 7:00 вечера, с Новаком после меня, а он величайший игрок всех времён, люди были почти так же рады увидеть мою игру, как и его. И так же, как и в других местах, где я играла, например, в Австралии, ночной матч, люди тоже были рады увидеть. Так что думаю, что есть возможность улучшить это в будущем с этим турниром», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Ранее экс вторая ракетка мира Жабер высказала недовольство по поводу составления расписания на Открытом чемпионате Франции — 2025.

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