Самсонова в двух сетах победила Ястремскую в матче третьего круга «РГ»-2025
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На «Ролан Гаррос» — 2025 завершился матч женского одиночного разряда между 48-й ракеткой мира украинской теннисисткой Даяной Ястремской и россиянкой Людмилой Самсоновой, занимающей 18-ю строчку мирового рейтинга WTA. Игра закончилась победой россиянки в двух сетах — 6:2, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:35 МСК
48
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках россиянка выполнила два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. Её соперница один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 10.
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Самсонова сыграет с седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.
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