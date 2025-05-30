Матч «Ролан Гаррос» между Циньвэнь и Мбоко был прерван из-за болезненных криков с трибун

Матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 между китаянкой Чжэн Циньвэнь (седьмая ракетка мира) и канадкой Викторией Ванессой Мбоко (120-я) был временно приостановлен из-за того, что неизвестному человеку стало плохо на трибунах корта Симоны Матьё. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
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Во втором сете при счёте 5:3 в пользу Циньвэнь с трибун раздались крики, повлекшие за собой волну беспокойства со стороны собравшейся аудитории матча. В этот момент игра была прервана, теннисистки заняли места на скамейках. Затем появился супервайзер, оценивший ситуацию, чтобы выяснить, можно ли возобновить игру.
Что именно произошло с пострадавшим и его личность не называются, но известно, что ему была оказана неотложная медицинская помощь. Матч был доигран, победу одержала Циньвэнь со счётом 6:3, 6:4.
- 30 мая 2025
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