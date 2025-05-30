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Матч «Ролан Гаррос» между Циньвэнь и Мбоко был прерван из-за болезненных криков с трибун

Матч «Ролан Гаррос» между Циньвэнь и Мбоко был прерван из-за болезненных криков с трибун
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Матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 между китаянкой Чжэн Циньвэнь (седьмая ракетка мира) и канадкой Викторией Ванессой Мбоко (120-я) был временно приостановлен из-за того, что неизвестному человеку стало плохо на трибунах корта Симоны Матьё. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Виктория Ванесса Мбоко
120
Канада
Виктория Ванесса Мбоко
В. Мбоко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Во втором сете при счёте 5:3 в пользу Циньвэнь с трибун раздались крики, повлекшие за собой волну беспокойства со стороны собравшейся аудитории матча. В этот момент игра была прервана, теннисистки заняли места на скамейках. Затем появился супервайзер, оценивший ситуацию, чтобы выяснить, можно ли возобновить игру.

Что именно произошло с пострадавшим и его личность не называются, но известно, что ему была оказана неотложная медицинская помощь. Матч был доигран, победу одержала Циньвэнь со счётом 6:3, 6:4.

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