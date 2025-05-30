Карен Хачанов — Томми Пол: американец взял первый сет в третьем круге «РГ»-2025
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В эти минуты на «Ролан Гаррос» — 2025 проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 24-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и американцем Томми Полом (12-й в рейтинге ATP). Первый сет закончился победой американского теннисиста — 6:3.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:55 МСК
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|
|3
12
Томми Пол
Т. Пол
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Томми Пол.
Хачанов и Пол провели между собой два матча на турнирах уровня ATP. В обеих встречах победу праздновал американский теннисист.
«Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.
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