Соболенко проиграла 10 геймов на пути к 1/8 финала «РГ», только на одном ТБШ было меньше

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025, проиграв на пути к этому лишь 10 геймов во всех проведённых матчах вместе взятых. Это второе наименьшее количество геймов, проигранных ей на пути к аналогичной стадии какого-либо из турниров «Большого шлема».

Меньше геймов, чем на нынешнем «Ролан Гаррос», Соболенко проиграла лишь на Australian Open — 2024 (шесть). Тогда белоруска выиграла турнир, победив в финале китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2).

На «Ролан Гаррос» — 2025 Соболенко обыграла россиянку Камиллу Рахимову (6:1, 6:0), швейцарку Хиль Тайхман (6:3, 6:1) и сербку Ольгу Данилович (6:2, 6:3). В следующем матче Арина сыграет с американкой Амандой Анисимовой, занимающей 16-ю строчку в рейтинге WTA.