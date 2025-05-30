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Арина Соболенко, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 30 мая, следующая соперница

Арина Соболенко, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 30 мая, следующая соперница
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В эти дни проходят матчи основной сетки женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира представительницы Беларуси Арины Соболенко.

Проведённые матчи Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Арина Соболенко — Камилла Рахимова (Россия) — 6:1, 6:0.

второй круг: Арина Соболенко — Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — 6:3, 6:1.

третий круг: Арина Соболенко — Ольга Данилович (Сербия) — 6:2, 6:3.

Следующий матч Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/8 финала: Аманда Анисимова (США).

Возможная сетка Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай).

полуфинал: Жасмин Паолини (Италия).

финал: Кори Гауфф (США).

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