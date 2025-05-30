Арина Соболенко, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 30 мая, следующая соперница

В эти дни проходят матчи основной сетки женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира представительницы Беларуси Арины Соболенко.
Проведённые матчи Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:
первый круг: Арина Соболенко — Камилла Рахимова (Россия) — 6:1, 6:0.
второй круг: Арина Соболенко — Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — 6:3, 6:1.
третий круг: Арина Соболенко — Ольга Данилович (Сербия) — 6:2, 6:3.
Следующий матч Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:
1/8 финала: Аманда Анисимова (США).
Возможная сетка Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:
1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай).
полуфинал: Жасмин Паолини (Италия).
финал: Кори Гауфф (США).