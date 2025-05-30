Соболенко уступает только Швёнтек по количеству выходов в 1/8 финала на ТБШ с 2020 года

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв сербку Ольгу Данилович (34-е место в рейтинге WTA) со счётом 6:2, 6:3. Таким образом, белоруска в 14-й раз с 2020 года дошла до стадии 1/8 финала на турнирах «Большого шлема».

По количеству выходов в 1/8 финала на турнирах «Большого шлема» с 2020 года Соболенко уступает только польской теннисистке Иге Швёнтек (16). В топ-5 по этому показателю также входят американка Кори Гауфф (13). туниска Онс Жабер (10) и украинка Элина Свитолина (9).

В следующем матче Соболенко сыграет с американкой Амандой Анисимовой, занимающей 16-ю строчку в рейтинге WTA.