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Соболенко уступает только Швёнтек по количеству выходов в 1/8 финала на ТБШ с 2020 года

Соболенко уступает только Швёнтек по количеству выходов в 1/8 финала на ТБШ с 2020 года
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв сербку Ольгу Данилович (34-е место в рейтинге WTA) со счётом 6:2, 6:3. Таким образом, белоруска в 14-й раз с 2020 года дошла до стадии 1/8 финала на турнирах «Большого шлема».

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Ольга Данилович
34
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

По количеству выходов в 1/8 финала на турнирах «Большого шлема» с 2020 года Соболенко уступает только польской теннисистке Иге Швёнтек (16). В топ-5 по этому показателю также входят американка Кори Гауфф (13). туниска Онс Жабер (10) и украинка Элина Свитолина (9).

В следующем матче Соболенко сыграет с американкой Амандой Анисимовой, занимающей 16-ю строчку в рейтинге WTA.

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