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«Здесь не до шуток, всё дело в мечтах». Арина Соболенко — о поведении на корте и вне его

«Здесь не до шуток, всё дело в мечтах». Арина Соболенко — о поведении на корте и вне его
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему её поведение во время матчей отличается от того, как она себя ведёт в обычной жизни. Спортсменка отметила, что в моменты игры сохраняет высокую сосредоточенность, а за пределами корта отдаёт должное веселью вместе со своей командой.

«Когда я на корте, я совершенно другой человек. Я очень агрессивна, очень сосредоточена. Здесь не до шуток, всё дело в мечтах. На корте отдаю себя полностью. За его пределами очень важно окружать себя правильными людьми и веселиться вместе с командой. Я очень благодарна каждому из них. Мы как семья», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Соболенко продолжает борьбу за титул на «Ролан Гаррос» — 2025. В третьем круге она обыграла представительницу Сербии Ольгу Данилович (6:2, 6:3), а в следующем круге будет противостоять американке Аманде Анисимовой.

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