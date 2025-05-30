Видео: Ян Облак утешает Ольгу Данилович после её поражения на «Ролан Гаррос» от Соболенко
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Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак встретился со своей возлюбленной 34-й ракеткой мира сербской теннисисткой Ольгой Данилович после её поражения в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025, в котором та играла с возглавляющей рейтинг WTA белоруской Ариной Соболенко (2:6, 3:6). Видео, как пара, обнявшись, вместе проходит по подтрибунному помещению, опубликовала пресс-служба турнира в социальной сети X.
Видео: Облак поддержал Данилович после матча с Соболенко
Отметим, что Облак, сезон которого с «Атлетико» завершился несколько недель назад, поддерживал Данилович и в предыдущих матчах возлюбленной на «Ролан Гаррос», а перед игрой с Соболенко настраивал её прямо перед выходом на корт.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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34
Ольга Данилович
О. Данилович
История отношений Яна Облака и Ольги Данилович:
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