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Видео: Ян Облак утешает Ольгу Данилович после её поражения на «Ролан Гаррос» от Соболенко

Видео: Ян Облак утешает Ольгу Данилович после её поражения на «Ролан Гаррос» от Соболенко
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Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак встретился со своей возлюбленной 34-й ракеткой мира сербской теннисисткой Ольгой Данилович после её поражения в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025, в котором та играла с возглавляющей рейтинг WTA белоруской Ариной Соболенко (2:6, 3:6). Видео, как пара, обнявшись, вместе проходит по подтрибунному помещению, опубликовала пресс-служба турнира в социальной сети X.

Видео: Облак поддержал Данилович после матча с Соболенко

Отметим, что Облак, сезон которого с «Атлетико» завершился несколько недель назад, поддерживал Данилович и в предыдущих матчах возлюбленной на «Ролан Гаррос», а перед игрой с Соболенко настраивал её прямо перед выходом на корт.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Ольга Данилович
34
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
История отношений Яна Облака и Ольги Данилович:
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