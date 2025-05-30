Людмила Самсонова впервые в карьере вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
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Россиянка Людмила Самсонова, занимающая 18-ю строчку мирового рейтинга WTA, впервые в своей карьере вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. Сегодня, 30 мая, она в двух сетах обыграла 48-ю ракетку мира украинку Даяну Ястремскую — 6:2, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:35 МСК
48
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
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18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках россиянка выполнила два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. Её соперница один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 10.
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Самсонова сыграет с седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.
Комментарии
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