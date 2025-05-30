Карен Хачанов — Томми Пол: американец вышел вперёд по сетам в третьем круге «РГ»-2025
Поделиться
В эти минуты на «Ролан Гаррос» — 2025 проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 24-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и американцем Томми Полом (12-й в рейтинге ATP). После двух сетов счёт был равный — 1:1. В третьей партии Пол одержал победу на тай-брейке 7:6 (9:7) и вновь вышел вперёд в матче.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Томми Пол.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:55 МСК
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6 7
|2
|
|3
|7 9
|1
12
Томми Пол
Т. Пол
Хачанов и Пол провели между собой два матча на турнирах уровня ATP. В обеих встречах победу праздновал американский теннисист.
«Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.
Комментарии
- 30 мая 2025
-
16:50
-
16:32
-
16:25
-
16:14
-
16:10
-
15:47
-
15:40
-
15:32
-
15:28
-
15:19
-
15:19
-
15:18
-
15:01
-
15:01
-
14:54
-
14:42
-
14:39
-
14:29
-
14:20
-
14:06
-
14:02
-
13:41
-
13:35
-
13:29
-
12:51
-
12:35
-
12:31
-
12:29
-
12:11
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:40
-
11:17