Карен Хачанов — Томми Пол: американец вышел вперёд по сетам в третьем круге «РГ»-2025

В эти минуты на «Ролан Гаррос» — 2025 проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 24-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и американцем Томми Полом (12-й в рейтинге ATP). После двух сетов счёт был равный — 1:1. В третьей партии Пол одержал победу на тай-брейке 7:6 (9:7) и вновь вышел вперёд в матче.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Томми Пол.

Хачанов и Пол провели между собой два матча на турнирах уровня ATP. В обеих встречах победу праздновал американский теннисист.

«Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.