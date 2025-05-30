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Карен Хачанов — Томми Пол: американец вышел вперёд по сетам в третьем круге «РГ»-2025

Карен Хачанов — Томми Пол: американец вышел вперёд по сетам в третьем круге «РГ»-2025
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В эти минуты на «Ролан Гаррос» — 2025 проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 24-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и американцем Томми Полом (12-й в рейтинге ATP). После двух сетов счёт был равный — 1:1. В третьей партии Пол одержал победу на тай-брейке 7:6 (9:7) и вновь вышел вперёд в матче.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Томми Пол.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:55 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 7 2
6 		3 7 9 1
             
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол

Хачанов и Пол провели между собой два матча на турнирах уровня ATP. В обеих встречах победу праздновал американский теннисист.

«Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

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Календарь «Ролан Гаррос» — 2025
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