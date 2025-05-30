Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти — Мариано Навоне, результат матча 30 мая 2025 года, счет 3:1, третий круг «Ролан Гаррос»

Лоренцо Музетти одержал волевую победу над 98-й ракеткой мира в третьем круге «РГ»-2025
Комментарии

Итальянский теннисист седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче третьего круга он в четырёх сетах обыграл представителя Аргентины 98-ю ракетку мира Мариано Навоне со счётом — 4;6, 6:4, 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 2
             
Мариано Навоне
97
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

Встреча продолжалась 3 часа 28 минут. В её рамках итальянец выполнил три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. Его соперник один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

Соперником Музетти в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 станет победитель матча между французом Кентеном Алисом и Хольгером Руне из Дании.

Материалы по теме
Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Сетка «Ролан Гаррос» — 2025
Календарь «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android