Лоренцо Музетти одержал волевую победу над 98-й ракеткой мира в третьем круге «РГ»-2025
Поделиться
Итальянский теннисист седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче третьего круга он в четырёх сетах обыграл представителя Аргентины 98-ю ракетку мира Мариано Навоне со счётом — 4;6, 6:4, 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|3
|2
97
Мариано Навоне
М. Навоне
Встреча продолжалась 3 часа 28 минут. В её рамках итальянец выполнил три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. Его соперник один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.
Соперником Музетти в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 станет победитель матча между французом Кентеном Алисом и Хольгером Руне из Дании.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2025
-
16:50
-
16:32
-
16:25
-
16:14
-
16:10
-
15:47
-
15:40
-
15:32
-
15:28
-
15:19
-
15:19
-
15:18
-
15:01
-
15:01
-
14:54
-
14:42
-
14:39
-
14:29
-
14:20
-
14:06
-
14:02
-
13:41
-
13:35
-
13:29
-
12:51
-
12:35
-
12:31
-
12:29
-
12:11
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:40
-
11:17