Лоренцо Музетти одержал волевую победу над 98-й ракеткой мира в третьем круге «РГ»-2025

Итальянский теннисист седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче третьего круга он в четырёх сетах обыграл представителя Аргентины 98-ю ракетку мира Мариано Навоне со счётом — 4;6, 6:4, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 3 часа 28 минут. В её рамках итальянец выполнил три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. Его соперник один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

Соперником Музетти в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 станет победитель матча между французом Кентеном Алисом и Хольгером Руне из Дании.