«Я не самый профессиональный парень на планете». Александр Бублик — о переменах в теннисе

62-я ракетка мира Александр Бублик, представляющий Казахстан, высказался о переменах, произошедших в теннисе за последние несколько лет, отметив, что со временем большинство игроков стали гораздо более профессионально относиться к игре, из-за чего спорт стал сложнее.

«У меня был разговор с Гаэлем Монфисом в Дубае. Я жаловался, что проигрывал, у меня был тяжёлый период. Я сказал ему: «Гаэль, раньше всё было проще, такого со мной никогда не случалось. Все играют так хорошо». Он поделился со мной очень мудрой мыслью, что сейчас все стали профессионалами: «Если ты посмотришь, то все рано встают, делают свои упражнения, проводят восстановление, делают всё».

Когда я только начинал карьеру, было мало игроков, по-настоящему сосредоточенных на своих делах. Я не говорю сейчас о великих, Роджере, Рафе или Новаке. Но в целом среди 50 или 100 лучших игроков были люди, которые хорошо проводили время без физиотерапевтов и тренеров. Сейчас все стали суперпрофессионалами. Я, конечно, не самый профессиональный парень на планете. Ты должен ждать своих возможностей и использовать их, если ты этого не делаешь, это твоя проблема. Я думаю, что у нас должно быть больше места для веселья, но все профессионалы, поэтому играть в теннис довольно сложно», — приводит слова Бублика Punto de Break.

На «Ролан Гаррос» Бублик дошёл до третьего круга, в предыдущем матче обыграв девятую ракетку мира австралийца Алекса де Минора (2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2). Далее Александру предстоит встретиться с португальцем Энрике Рошей.