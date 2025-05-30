Онс Жабер опубликовала большое заявление о принижении женского тенниса

Бывшая вторая ракетка мира из Туниса Онс Жабер опубликовала большое заявление о роли и отсутствии признания женского тенниса обществом, отметив тот факт, что общество удобно для себя не замечает всех преимуществ и значимости этой половины спорта, принижая его в сравнении с мужским.

«Огромное количество замечательных спортсменок говорят одно и то же снова и снова. Никто не обращает на это внимания. Никому нет до этого дела. Женский спорт не «двигает людей».

Суждения приходят чаще всего от тех, кто никогда в жизни не смотрел полный матч. Один пустой стадион приводят как доказательство. Заполненные все остальные? Удобно игнорируются. Неудачный удар становится темой для обсуждения. Сотни бриллиантовых? Забываются. Несмотря на это, они всё ещё играют, всё ещё соревнуются, всё ещё несут этот спорт на своих плечах.

Когда женщина побеждает 6:0, 6:0, они говорят, что это скучно, слишком легко. Когда мужчина это делает? Это «доминирование», «сила», «неудержимость». Когда женщина играет через силу, они говорят: «Играет как мужики». Так, как будто сила, скорость или агрессивность не являются частью и женской игры.

Если они празднуют, то драматизируют. Если нет, то они холодны. Слишком эмоциональны. Слишком отстранённые. Слишком громкие. Слишком тихие. Слишком. Никогда не так, как нужно.

И всё же игра продолжает набирать обороты. Коко Гауфф идёт вперёд с бесстрашной верой. Арина Соболенко наносит удары с непревзойдённой мощью. Ига Швёнтек доминирует со спокойствием и точностью. Джессика Пегула привносит безжалостную сосредоточенность. Паула Бадоса борется с любым штормом. Мирра Андреева прорывается, молодая и бесстрашная. Жасмин Паолини зажигает корт огнём и отвагой. Елена Рыбакина сдержанна и смертоносна. Наоми Осака рассказала о битвах за пределами корта и продолжает играть. Винус и Серена Уильямс преодолели барьеры, а затем побили рекорды.

Эта игра полна истории, полна величия, полна борьбы, полна роста под давлением. И до сих пор многие отводят взгляд. Не слушают. Им плевать. Но их вера не обязательна. Их одобрение не нужно. Уважение может прийти потом, но прогресс не ждёт.

Так что, когда заголовки говорят: «Никто не смотрит», помните: полные трибуны просто не являются частью их истории. Когда они говорят, что «слишком легко», посмотрите внимательнее, чтобы увидеть годы, необходимые, чтобы победить так быстро. И когда кто-то говорит, что женщины не играют сильно, посмотрите на снова и на этот раз будьте честны. Игра не требует, чтобы её видели. Она уже сияет.

Никто не отрицает величия мужского тенниса: ожесточённые сражения, наследие, магия под давлением. Но почитание одной стороны спорта не должно означать игнорирование другой. Женская игра создавала своё собственное наследие громко, блестяще и слишком долго без полного признания.

С уважением,

игроку, который выбрал эту ракетку страсти,

и каждый женщине, борющейся за своё место на корте», — написала Жабер на своей странице в социальной сети X.