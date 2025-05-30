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Людмила Самсонова повторила своё лучшее достижение на турнирах «Большого шлема»

Людмила Самсонова повторила своё лучшее достижение на турнирах «Большого шлема»
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Россиянка Людмила Самсонова, занимающая 18-ю строчку мирового рейтинга WTA, повторила своё лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде. Сегодня, 30 мая, она в двух сетах обыграла 48-ю ракетку мира украинку Даяну Ястремскую (6:2, 6:3) и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:35 МСК
Даяна Ястремская
48
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Лучшие достижения Людмилы Самсоновой на ТБШ:

  • Australian Open — второй круг (2021, 2022, 2023, 2025);
  • Открытый чемпионат Франции — четвёртый круг (2025);
  • Уимблдон — четвёртый круг (2021);
  • Открытый чемпионат США — четвёртый круг (2022, 2024).

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Самсонова сыграет с седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.

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