Людмила Самсонова повторила своё лучшее достижение на турнирах «Большого шлема»
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Россиянка Людмила Самсонова, занимающая 18-ю строчку мирового рейтинга WTA, повторила своё лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде. Сегодня, 30 мая, она в двух сетах обыграла 48-ю ракетку мира украинку Даяну Ястремскую (6:2, 6:3) и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:35 МСК
48
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
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18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Лучшие достижения Людмилы Самсоновой на ТБШ:
- Australian Open — второй круг (2021, 2022, 2023, 2025);
- Открытый чемпионат Франции — четвёртый круг (2025);
- Уимблдон — четвёртый круг (2021);
- Открытый чемпионат США — четвёртый круг (2022, 2024).
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Самсонова сыграет с седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.
Комментарии
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