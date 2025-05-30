Людмила Самсонова повторила своё лучшее достижение на турнирах «Большого шлема»

Россиянка Людмила Самсонова, занимающая 18-ю строчку мирового рейтинга WTA, повторила своё лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде. Сегодня, 30 мая, она в двух сетах обыграла 48-ю ракетку мира украинку Даяну Ястремскую (6:2, 6:3) и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2025.

Лучшие достижения Людмилы Самсоновой на ТБШ:

Australian Open — второй круг (2021, 2022, 2023, 2025);

Открытый чемпионат Франции — четвёртый круг (2025);

Уимблдон — четвёртый круг (2021);

Открытый чемпионат США — четвёртый круг (2022, 2024).

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Самсонова сыграет с седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.