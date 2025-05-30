Директор «РГ» отреагировала на критику Жабер из-за принижения значимости женских матчей

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо ответила на вопрос о критике в адрес организаторов Открытого чемпионата Франции по поводу неназначения матчей женской сетки на вечернюю сессию.

— Возвращаясь к решению о ночных сеансах. Каковы, по-вашему, последствия того, что женщинам говорят, будто они недостойны проведения матчей в это время?

— Я про это не говорила.

— Хорошо. Это не то, что вы говорите, но это тот посыл, который они получают.

— Для меня посыл не изменился. Никогда не было, что девушки не достойны играть ночью. Я не приму этот посыл. Я не единственная, кто принимает решения о потенциальной продолжительности матча. С этой точки зрения трудно сказать, что два сета могут пройти очень быстро, когда могут быть сыграны три сета. Так что это… Не знаю… 1,5 часа, 2 часа, может быть, больше, не знаю. Для меня важна продолжительность матчей. Дело не в том, как они играют или на каком уровне они сейчас, особенно сейчас, — сказала Моресмо на пресс-конференции.

Ранее 36-я ракетка мира Онс Жабер из Туниса высказала недовольство по поводу составления расписания на Открытом чемпионате Франции — 2025. К ней присоединилась вторая ракетка мира Кори Гауфф из США.