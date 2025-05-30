Мирра Андреева и Диана Шнайдер повесили две «баранки» соперницам во 2-м круге парного «РГ»
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В Париже завершился матч второго круга женского турнира в парном разряде в рамках «Ролан Гаррос» — 2025, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер нанесли разгромное поражение дуэту Майя Лумсден (Великобритания)/Сабрина Сантамария (США) со счётом 6:0, 6:0.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
30 мая 2025, пятница. 15:35 МСК
Майя Лумсден
Сабрина Сантамария
М. Лумсден С. Сантамария
Окончен
0 : 2
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Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Продолжительность матча составила 48 минут. Россиянки выполнили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи. Их соперницы ни разу не подали навылет, один раз ошиблись на подаче и использовали один брейк-пойнт из четырёх.
Во втором круге парного «Ролан Гаррос» соперницами россиянок станут победительницы матча между французским дуэтом Каролин Гарсия/Диан Парри и Макото Ниномия (Япония)/Тан Цяньхуэй (Китай).
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