Мирра Андреева и Диана Шнайдер повесили две «баранки» соперницам во 2-м круге парного «РГ»

В Париже завершился матч второго круга женского турнира в парном разряде в рамках «Ролан Гаррос» — 2025, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер нанесли разгромное поражение дуэту Майя Лумсден (Великобритания)/Сабрина Сантамария (США) со счётом 6:0, 6:0.

Продолжительность матча составила 48 минут. Россиянки выполнили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи. Их соперницы ни разу не подали навылет, один раз ошиблись на подаче и использовали один брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге парного «Ролан Гаррос» соперницами россиянок станут победительницы матча между французским дуэтом Каролин Гарсия/Диан Парри и Макото Ниномия (Япония)/Тан Цяньхуэй (Китай).