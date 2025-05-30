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Мирра Андреева и Диана Шнайдер повесили две «баранки» соперницам во 2-м круге парного «РГ»

Мирра Андреева и Диана Шнайдер повесили две «баранки» соперницам во 2-м круге парного «РГ»
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В Париже завершился матч второго круга женского турнира в парном разряде в рамках «Ролан Гаррос» — 2025, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер нанесли разгромное поражение дуэту Майя Лумсден (Великобритания)/Сабрина Сантамария (США) со счётом 6:0, 6:0.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
30 мая 2025, пятница. 15:35 МСК
Майя Лумсден
Великобритания
Майя Лумсден
Сабрина Сантамария
США
Сабрина Сантамария
М. Лумсден С. Сантамария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Продолжительность матча составила 48 минут. Россиянки выполнили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи. Их соперницы ни разу не подали навылет, один раз ошиблись на подаче и использовали один брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге парного «Ролан Гаррос» соперницами россиянок станут победительницы матча между французским дуэтом Каролин Гарсия/Диан Парри и Макото Ниномия (Япония)/Тан Цяньхуэй (Китай).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2025 в парном разряде (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2025 в парном разряде (ж)
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