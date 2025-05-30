Джокович — о Надале: часть меня ушла вместе с ним

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о чествовании Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Было нелегко видеть, как представители «Большой тройки» покидают спорт. Особенно когда ушёл Рафа, часть меня ушла вместе с ним. Я не думал, что так будет, но это правда», — сказал Джокович во время трансляции чествования.

Во время церемонии организаторы продемонстрировали след стопы Рафаэля Надаля, который останется навсегда на центральном корте «Ролан Гаррос».

Напомним, двое из трёх представителей «Большой тройки» завершили свою карьеру. В 2022 году это сделал швейцарец Роджер Федерер, в ноябре прошлого года свой последний матч провёл Надаль.