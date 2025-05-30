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Хачанов — Пол: россиянин перевёл матч третьего круга «РГ»–2025 в пятый сет

Хачанов — Пол: россиянин перевёл матч третьего круга «РГ»–2025 в пятый сет
Аудио-версия:
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В эти минуты на «Ролан Гаррос» — 2025 проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 24-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и американцем Томми Полом (12-й в рейтинге ATP). После трёх сетов американский теннисист вёл по сетам со счётом 2:1. В четвёртой партии Хачанов смог одержать победу со счётом 6:3 и перевести игру в решающую партию. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Томми Пол.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:55 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 7 6 3
6 		3 7 9 3 6
             
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол

В рамках четвёртой партии Хачанов сделал две подачи навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Томми Пол сделал за сет один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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