«У неё есть всё, чтобы попасть в топ-10». Арина Соболенко оценила игру Ольги Данилович

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об игре представительницы Сербии Ольги Данилович после очного матча в рамках третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025. Игра закончилась победой белоруски в двух сетах — 6:2, 6:3.

«С точки зрения игры у неё есть всё, чтобы попасть в топ-20 или топ-10. Всё зависит от того, готова ли она морально выдержать давление и продолжать борьбу. Что касается игры, результат не имеет значения. Это был тяжёлый матч и отличный бой», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соперницей Соболенко в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 будет представительница США 16-я ракетка мира Аманда Анисимова.