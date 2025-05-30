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«У неё есть всё, чтобы попасть в топ-10». Арина Соболенко оценила игру Ольги Данилович

«У неё есть всё, чтобы попасть в топ-10». Арина Соболенко оценила игру Ольги Данилович
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об игре представительницы Сербии Ольги Данилович после очного матча в рамках третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025. Игра закончилась победой белоруски в двух сетах — 6:2, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Ольга Данилович
34
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

«С точки зрения игры у неё есть всё, чтобы попасть в топ-20 или топ-10. Всё зависит от того, готова ли она морально выдержать давление и продолжать борьбу. Что касается игры, результат не имеет значения. Это был тяжёлый матч и отличный бой», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соперницей Соболенко в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 будет представительница США 16-я ракетка мира Аманда Анисимова.

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