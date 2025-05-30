Попырин обыграл Боржеша и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

25-я ракетка мира австралиец Алексей Попырин вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв португальца Нуну Боржеша (41-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (13:11), 7:6 (7:5).

Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты. За время матча Попырин смог сделать 13 подач навылет, допустить одну двойную ошибку и реализовать 3 из 11 брейк-пойнтов. Боржеш сделал за игру пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Попырин сыграет с победителем встречи между россиянином Кареном Хачановым и американцем Томми Полом.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.