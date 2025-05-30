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Алексей Попырин — Нуну Боржеш, результат матча 30 мая 2025, счет 6:4, 7:6 (13:11), 7:6 (7:5), 3-й круг Ролан Гаррос м

Попырин обыграл Боржеша и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
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25-я ракетка мира австралиец Алексей Попырин вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв португальца Нуну Боржеша (41-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (13:11), 7:6 (7:5).

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 14:25 МСК
Нуну Боржеш
41
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 11 6 5
6 		7 13 7 7
             
Алексей Попырин
25
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты. За время матча Попырин смог сделать 13 подач навылет, допустить одну двойную ошибку и реализовать 3 из 11 брейк-пойнтов. Боржеш сделал за игру пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Попырин сыграет с победителем встречи между россиянином Кареном Хачановым и американцем Томми Полом.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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