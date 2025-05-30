Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025. В матче третьего круга она обыграла представительницу Сербии Ольгу Данилович. Игра закончилась победой белоруски в двух сетах — 6:2, 6:3.

«Условия были совершенно другими. Было намного жарче, и мяч летел намного быстрее. Я очень довольна победой. Она сильная соперница, боец, и я очень рада, что выиграла сегодня. Довольна, что удалось адаптироваться к условиям и добиться победы», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соперницей Соболенко в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 будет представительница США 16-я ракетка мира Аманда Анисимова.