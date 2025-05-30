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Потапова и Данилович уверенно вышли в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Потапова и Данилович уверенно вышли в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
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36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова в паре с представительницей Сербии Ольгой Данилович вышла во третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге они одержали волевую победу над дуэтом Александра Эала (Филиппины)/Рената Сарасуа (Мексика). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
30 мая 2025, пятница. 16:40 МСК
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
О. Данилович А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
Рената Сарасуа
Мексика
Рената Сарасуа
А. Эала Р. Сарасуа

Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Потапова и Данилович выполнили одну подачу навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету их соперниц ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Напомним, Анастасия Потапова и Ольга Данилович завершили своё выступление на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.

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