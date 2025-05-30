Потапова и Данилович уверенно вышли в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова в паре с представительницей Сербии Ольгой Данилович вышла во третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге они одержали волевую победу над дуэтом Александра Эала (Филиппины)/Рената Сарасуа (Мексика). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Потапова и Данилович выполнили одну подачу навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету их соперниц ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Напомним, Анастасия Потапова и Ольга Данилович завершили своё выступление на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.