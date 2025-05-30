Ига Швёнтек в двух сетах обыграла Жаклин Кристиан в третьем круге «Ролан Гаррос»
Поделиться
Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира Ига Швёнтек уверенно вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025. В матче третьего круга она обыграла победительницу, 60-ю ракетку мира румынку Жаклин Кристиан. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 16:00 МСК
60
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
5
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Швёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Кристиан один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2025
-
18:20
-
18:10
-
18:07
-
18:04
-
17:56
-
17:50
-
17:31
-
17:26
-
17:22
-
17:06
-
16:50
-
16:32
-
16:25
-
16:14
-
16:10
-
15:47
-
15:40
-
15:32
-
15:28
-
15:19
-
15:19
-
15:18
-
15:01
-
15:01
-
14:54
-
14:42
-
14:39
-
14:29
-
14:20
-
14:06
-
14:02
-
13:41
-
13:35
-
13:29
-
12:51