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Жаклин Кристиан — Ига Швёнтек, результат матча 30 мая 2025, счет 0:2, 3-й круг Ролан Гаррос

Ига Швёнтек в двух сетах обыграла Жаклин Кристиан в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира Ига Швёнтек уверенно вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025. В матче третьего круга она обыграла победительницу, 60-ю ракетку мира румынку Жаклин Кристиан. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 16:00 МСК
Жаклин Кристиан
60
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Швёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Кристиан один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (Ж)
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