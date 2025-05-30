Ига Швёнтек в двух сетах обыграла Жаклин Кристиан в третьем круге «Ролан Гаррос»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира Ига Швёнтек уверенно вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025. В матче третьего круга она обыграла победительницу, 60-ю ракетку мира румынку Жаклин Кристиан. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Швёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Кристиан один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.