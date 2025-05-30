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Ришар Гаске рассказал, какие из моментов карьеры считает особенными

Ришар Гаске рассказал, какие из моментов карьеры считает особенными
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Бывшая седьмая ракетка мира, француз Ришар Гаске поделился мнением о том, какие из моментов карьеры он может назвать особенными.

«Трудно выделить только один момент — у меня было много отличных матчей. Я доходил до полуфинала турниров «Большого шлема», выигрывал Кубок Дэвиса — даже только это уже даёт мне невероятные воспоминания. Я завершаю свою карьеру — это моя жизнь, и, скажем так, быть профессиональным теннисистом — это нечто исключительное. С этого момента я буду играть просто для удовольствия, как делал в детстве. Снова буду играть только из любви к теннису, даже если это будет уже не по-настоящему. У меня впереди ещё длинная жизнь, несмотря на завершение карьеры. Я не знаю, чем займусь в будущем, но просто играть в теннис с друзьями — этого мне будет достаточно. Я счастлив, что у меня есть здоровье, пусть мне скоро и исполнится 39. Мне всё ещё нравится играть — и я точно буду это делать в будущем», – сказал Гаске на пресс-конференции после матча второго круга на «Ролан Гаррос».

Напомним, Ришар Гаске проиграл во втором круге Открытого чемпионата Франции первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 0:6, 4:6 и завершил профессиональную карьеру.

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