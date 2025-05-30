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Карен Хачанов — Томми Пол, результат матча 30 мая 2025, счет 3:6, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 3:6 3-й круг Ролан Гаррос

Карен Хачанов в пяти сетах проиграл Томми Полу в третьем круге «Ролан Гаррос»
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уступил в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 американцу Томми Полу (12-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3. 3:6.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:55 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 7 6 3
6 		3 7 9 3 6
             
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол

Матч продлился 4 часа 11 минут. За время игры Хачанов сделал пять подач навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. Томми Пол сделал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов за игру.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Томми Пол сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным, который был сильнее португальского теннисиста Нуну Боржеша — 6:4, 7:6 (13:11), 7:6 (7:5).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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