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Хольгер Руне — Кентен Алис, результат матча 30 мая 2025, счет 4:6, 6:2, 5:7, 7:5, 6:2 3-й круг Ролан Гаррос

Хольгер Руне с трудом вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв 51-ю ракетку мира
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10-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2025, с трудом обыграв француза Кентена Алиса (51-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 5:7, 7:5. 6:2.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 14:50 МСК
Кентен Алис
52
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		2 7 5 2
4 		6 5 7 6
             
Хольгер Руне
10
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут. За время матча Руне смог сделать восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. Кентен Алис сделал 13 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов за игру.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Хольгер Руне сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти, который был сильнее аргентинца Мариано Навоне (4:6, 6:4, 6:3, 6:2).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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