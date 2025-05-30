Хольгер Руне с трудом вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв 51-ю ракетку мира

10-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2025, с трудом обыграв француза Кентена Алиса (51-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 5:7, 7:5. 6:2.

Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут. За время матча Руне смог сделать восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. Кентен Алис сделал 13 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов за игру.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Хольгер Руне сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти, который был сильнее аргентинца Мариано Навоне (4:6, 6:4, 6:3, 6:2).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.