Ришар Гаске — об окончании карьеры: не мог мечтать о лучшем финале

Французский теннисист, бывшая седьмая ракетка мира Ришар Гаске рассказал, как он воспринимает окончание теннисной карьеры.

«Это немного странно — всё закончилось. Странно, что конец настал именно здесь, потому что я пока не до конца это осознал. Счастлив уйти почти в 39 лет — я не мог мечтать о лучшем финале, ведь никогда не знаешь, что произойдёт на твоём последнем турнире. Не всегда просто собрать всё воедино день за днём, поэтому закончить на корте Шатрие против первого номера мира — это великолепный финал для меня.

Я очень доволен тем, что показал на своём последнем турнире, но странно осознавать, что завтра не будет привычного стресса, не нужно будет восстанавливаться или тренироваться. Не будет травяного сезона — это самое поразительное. Мозг всё ещё говорит: «Нужно восстановиться и отдохнуть», но я спокоен с решением остановиться», — сказал Гаске на пресс-конференции после матча второго круга на «Ролан Гаррос».

Ришар Гаске проиграл во втором круге Открытого чемпионата Франции первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 0:6, 4:6 и завершил профессиональную карьеру.