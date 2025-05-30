Елена Остапенко допустила пять двойных ошибок за один гейм в матче с Еленой Рыбакиной

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 21-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко допустила пять двойных ошибок в первом гейме в матче с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Гейм завершился победой Рыбакиной. Теннисистки встречаются в рамках третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я не могу подавать», — сказала Остапенко в адрес своего бокса после очередной двойной ошибки.

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» — 2025 в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.