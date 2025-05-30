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Елена Остапенко допустила пять двойных ошибок за один гейм в матче с Еленой Рыбакиной

Елена Остапенко допустила пять двойных ошибок за один гейм в матче с Еленой Рыбакиной
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 21-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко допустила пять двойных ошибок в первом гейме в матче с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Гейм завершился победой Рыбакиной. Теннисистки встречаются в рамках третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 18:20 МСК
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Елена Остапенко
21
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

«Я не могу подавать», — сказала Остапенко в адрес своего бокса после очередной двойной ошибки.

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» — 2025 в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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