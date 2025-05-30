Рыбакина — Остапенко: представительница Казахстана уверенно выиграла первый сет

В эти минуты на Открытом чемпионате Франции проходит поединок третьего круга, в котором встречаются чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 21-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу Рыбакиной.

Победительница данного поединка в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции сыграет с пятой ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши.

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» — 2025 в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.