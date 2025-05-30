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Рыбакина — Остапенко: представительница Казахстана уверенно выиграла первый сет

Рыбакина — Остапенко: представительница Казахстана уверенно выиграла первый сет
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В эти минуты на Открытом чемпионате Франции проходит поединок третьего круга, в котором встречаются чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 21-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу Рыбакиной.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 18:20 МСК
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Елена Остапенко
21
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Победительница данного поединка в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции сыграет с пятой ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши.

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» — 2025 в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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