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Гаске — о финалах Кубка Дэвиса 2014 и 2017 годов: никогда не испытывал такого стресса

Гаске — о финалах Кубка Дэвиса 2014 и 2017 годов: никогда не испытывал такого стресса
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Французский теннисист, бывшая седьмая ракетка мира Ришар Гаске рассказал, какие из моментов карьеры он считает самыми напряжёнными.

«Больше всего я горжусь Кубком Дэвиса — это было потрясающе. Мы играли в Лилле при 28 000 зрителей — такие эмоциональные моменты превосходят всё, что я знал. Но я никогда не испытывал такого стресса, как в Лилле в 2014 и 2017 годах. Это были самые напряжённые моменты в моей карьере.

Тем не менее, в памяти останется то, что я мог играть, видеть публику и путешествовать по всему миру, показывая великолепный теннис. Я всегда мечтал об этом в молодости, и теперь эмоционально пришло время остановиться. У меня остались прекрасные воспоминания на всю жизнь — и это главное. Конечно, есть матчи, которые я хотел бы переиграть, особенно те, что проиграл, — хотелось бы их выиграть. Но мне повезло — у меня была замечательная карьера, и я реализовался как теннисист», – сказал Гаске на пресс-конференции после матча второго круга Открытого чемпионата Франции.

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