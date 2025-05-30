Елена Рыбакина без проблем обыграла Елену Остапенко в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025

11-я ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина уверенно вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче третьего круга она обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017, 21-ю ракетку мира латвийскую теннисистку Елену Остапенко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Рыбакина выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Остапенко три эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Елена Рыбакина в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции сыграет с действующей чемпионкой турнира, пятой ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши. «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня.