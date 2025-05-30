Жасмин Паолини уверенно вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», победив Юлию Стародубцеву
Поделиться
Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини уверенно вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге она обыграла 81-ю ракетку мира украинку Юлию Стародубцеву. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 18:35 МСК
4
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
81
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Стародубцевой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2025
-
20:54
-
20:50
-
20:41
-
20:33
-
20:20
-
20:16
-
19:58
-
19:50
-
19:37
-
19:16
-
19:03
-
18:52
-
18:37
-
18:26
-
18:20
-
18:10
-
18:07
-
18:04
-
17:56
-
17:50
-
17:31
-
17:26
-
17:22
-
17:06
-
16:50
-
16:32
-
16:25
-
16:14
-
16:10
-
15:47
-
15:40
-
15:32
-
15:28
-
15:19
-
15:19