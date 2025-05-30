Жасмин Паолини уверенно вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», победив Юлию Стародубцеву

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини уверенно вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге она обыграла 81-ю ракетку мира украинку Юлию Стародубцеву. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Стародубцевой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.