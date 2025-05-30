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Жасмин Паолини — Юлия Стародубцева, результат матча 30 мая 2025, счет 2:0, 3-й круг Ролан Гаррос

Жасмин Паолини уверенно вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», победив Юлию Стародубцеву
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини уверенно вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге она обыграла 81-ю ракетку мира украинку Юлию Стародубцеву. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 18:35 МСК
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Юлия Стародубцева
81
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Стародубцевой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.

Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (Ж)
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