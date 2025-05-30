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Ига Швёнтек повторила достижение Крис Эверт на «Ролан Гаррос»

Ига Швёнтек повторила достижение Крис Эверт на «Ролан Гаррос»
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Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнек одержала победу в матче третьего круга над румынкой Жаклин Кристиан (6:2, 7:5) и сравнялась по количеству побед в первых 40 матчах на Открытом чемпионате Франции с 18-кратной чемпионкой турниров серии «Большого шлема» американской теннисисткой Крис Эверт. Об этом сообщает Opta Ace.

Ига Швёнтек и Крис Эверт выиграли по 38 из 40 первых матчей, проведённых на «Ролан Гаррос». Девятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Моника Селеш имела в своём активе 37 побед в 40 матчах, с 36 победами далее идёт семикратная обладательница чемпионских титулов турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.

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