Елена Рыбакина, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 30 мая, следующая соперница

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В эти дни проходит основная сетка женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула чемпионки Уимблдона-2022, 11-й ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

Проведённые матчи Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2025:

1-й круг: Елена Рыбакина — Хулия Риера (Аргентина) — 6:1, 4:6, 6:4

2-й круг: Елена Рыбакина — Ива Йович (США) — 6:3, 6:3

3-й круг: Елена Рыбакина — Елена Остапенко (Латвия) — 6:2, 6:2

Следующий матч Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2025:

4-й круг: Ига Швёнтек (Польша)

Возможная сетка Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия)

полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь)

финал: Кори Гауфф (США)

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.