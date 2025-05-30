Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» в седьмой раз подряд

Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» в седьмой раз подряд
Комментарии

Пятая ракетка мира полька Ига Швёнек стала шестой теннисисткой в истории, которой удалось выйти в четвёртый круг одиночного разряда на «Ролан Гаррос» во всех своих первых семи появлениях в основной сетке турнира.

Ранее подобный результат покорялся лишь пяти теннисисткам: американкам Крис Эверт, Мартине Навратиловой, Монике Селеш, аргентинке Габриэле Сабатини и испанке Кончите Мартинес.

Ига Швёнтек дебютировала в основной сетке одиночного женского разряда Открытого чемпионата Франции в 2019 году. Она дошла до четвёртого круга турнира, где проиграла бывшей первой ракетке мира и чемпионке двух турниров «Большого шлема» румынке Симоне Халеп (1:6, 0:6).

Материалы по теме
Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android