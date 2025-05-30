Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» в седьмой раз подряд

Пятая ракетка мира полька Ига Швёнек стала шестой теннисисткой в истории, которой удалось выйти в четвёртый круг одиночного разряда на «Ролан Гаррос» во всех своих первых семи появлениях в основной сетке турнира.

Ранее подобный результат покорялся лишь пяти теннисисткам: американкам Крис Эверт, Мартине Навратиловой, Монике Селеш, аргентинке Габриэле Сабатини и испанке Кончите Мартинес.

Ига Швёнтек дебютировала в основной сетке одиночного женского разряда Открытого чемпионата Франции в 2019 году. Она дошла до четвёртого круга турнира, где проиграла бывшей первой ракетке мира и чемпионке двух турниров «Большого шлема» румынке Симоне Халеп (1:6, 0:6).