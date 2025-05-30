Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от матча с Игой Швёнтек на «Ролан Гаррос»
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11-я ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о своей сопернице в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. Елена сыграет с представительницей Польши Игой Швёнтек.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 12:00 МСК
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Думаю, я знаю, с кем буду играть дальше. Но обычно я не смотрю жеребьёвку. Потому что никогда не знаешь, что произойдёт. Поскольку игроков становится всё меньше, конечно, я знаю своего следующего соперника. Постараюсь сделать всё, что смогу», — сказала Рыбакина в интервью на корте.
Сегодня, 30 мая, Рыбакина обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017, 21-ю ракетку мира латвийскую теннисистку Елену Остапенко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
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