Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Музетти — о текущей позиции в рейтинге АТР: самое большое достижение в карьере

Музетти — о текущей позиции в рейтинге АТР: самое большое достижение в карьере
Комментарии

Седьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти рассказал, как он относится к своей текущей позиции в рейтинге АТР.

«Я приезжаю на турниры с очень хорошими ощущениями, с радостью. Быть седьмым в мире на сегодняшний день — это самое большое достижение в моей карьере. За последний месяц у меня было много отличных результатов. Я в хорошей форме, чувствую себя лучше, чем когда-либо. И стараюсь использовать это каждый раз, когда выхожу на корт — это моя цель», — сказал Музетти после матча третьего круга «Ролан Гаррос».

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Музетти сыграет с датским теннисистом Хольгером Руне.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android