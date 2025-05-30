Музетти — о текущей позиции в рейтинге АТР: самое большое достижение в карьере

Седьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти рассказал, как он относится к своей текущей позиции в рейтинге АТР.

«Я приезжаю на турниры с очень хорошими ощущениями, с радостью. Быть седьмым в мире на сегодняшний день — это самое большое достижение в моей карьере. За последний месяц у меня было много отличных результатов. Я в хорошей форме, чувствую себя лучше, чем когда-либо. И стараюсь использовать это каждый раз, когда выхожу на корт — это моя цель», — сказал Музетти после матча третьего круга «Ролан Гаррос».

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Музетти сыграет с датским теннисистом Хольгером Руне.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.