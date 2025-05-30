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«Оставьте его в покое». Соболенко — о давлении в сторону Джоковича

«Оставьте его в покое». Соболенко — о давлении в сторону Джоковича
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на критику в сторону 24-кратного чемпион турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Многие пытаются оказать как можно больше давления на Новака. Оставьте его в покое. Он в форме. Силён умственно и физически. Думаю, он готов играть ещё два, три года. Конечно, у каждого есть взлёты и падения. Думаю, чем старше ты становишься, тем труднее оставаться на стабильном уровне. Но мы видим, что всякий раз, когда он готов, когда он здоров и в форме, он отлично играет в теннис. Так что оставьте его в покое. Представьте, если бы он завтра завершил карьеру… Всем было бы грустно, верно?» — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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